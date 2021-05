Udinese, Gotti: «Difficile commentare e concepire il numero di rigori» (Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni a fine gara Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «Negli ultimi mesi ci sono già successe diverse situazioni simili e anche oggi non ci meritavamo di perdere. Nonostante le difficoltà la squadra ha provato ad ottenere il massimo e di trovare la vittoria che in casa manca da troppo tempo, poi se non solo non vinciamo ma addirittura la perdiamo con un rigore del genere allora diventa Difficile anche commentare. Il calo è sia dal punto di vista fisico che di atteggiamento, aldilà della stanchezza dopo la trasferta di Napoli. Il tipo ed il numero ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico dell’, Luca, ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni a fine gara Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni diTv al termine del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «Negli ultimi mesi ci sono già successe diverse situazioni simili e anche oggi non ci meritavamo di perdere. Nonostante le difficoltà la squadra ha provato ad ottenere il massimo e di trovare la vittoria che in casa manca da troppo tempo, poi se non solo non vinciamo ma addirittura la perdiamo con un rigore del genere allora diventaanche. Il calo è sia dal punto di vista fisico che di atteggiamento, aldilà della stanchezza dopo la trasferta di Napoli. Il tipo ed il...

Advertising

infoitsport : Gotti: 'L'Udinese non meritava di perdere' | Udinese Blog - TgrRaiFVG : Un ex, un rigore, una sconfitta. Tutto già visto allo stadio Friuli. L'#Udinese saluta il proprio stadio con una sc… - Daniele20052013 : Udinese, Gotti: «Sampdoria? Non meritavamo di perdere» - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Non meritavamo di perdere, futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Non meritavamo di perdere, futuro? Con calma settimana prossima tireremo le somme' -