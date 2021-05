Tottenham Hotspur -Wolverhampton Wanderers 16 maggio 2021 ore 14:05 (Di domenica 16 maggio 2021) Il Tottenham resta senza il difensore Ben Davies, che difficilmente tornerà in campo in questa stagione. L’allenatore ad interim Ryan Mason non ha nuovi problemi di infortunio mentre gli Spurs cercano di migliorare le loro prospettive europee. I lupi hanno Willy Boly e Marcal di nuovo in allenamento, ma questo fine settimana potrebbe arrivare troppo presto per loro. Ecco cosa dovete sapere prima della partita Tottenham Hotspur -Wolverhampton Wanderers di oggi. Tottenham Hotspur -Wolverhampton Wanderers: a che punto sono le due squadre? Adama Traore potrebbe essere in linea per un ritorno in squadra dopo il suo gol come sostituto contro il Brighton lo scorso fine settimana. Il Tottenham ha perso metà delle partite ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Ilresta senza il difensore Ben Davies, che difficilmente tornerà in campo in questa stagione. L’allenatore ad interim Ryan Mason non ha nuovi problemi di infortunio mentre gli Spurs cercano di migliorare le loro prospettive europee. I lupi hanno Willy Boly e Marcal di nuovo in allenamento, ma questo fine settimana potrebbe arrivare troppo presto per loro. Ecco cosa dovete sapere prima della partitadi oggi.: a che punto sono le due squadre? Adama Traore potrebbe essere in linea per un ritorno in squadra dopo il suo gol come sostituto contro il Brighton lo scorso fine settimana. Ilha perso metà delle partite ...

