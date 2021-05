“Sta con lui!”. Elisabetta Gregoraci, le voci sul fidanzamento sono sempre più forti (Di domenica 16 maggio 2021) Anche questa estate Elisabetta Gregoraci tornerà in prima serata su Italia1. È stata la stessa vip a confermare la voce che girava online da un po’ con una story su Instagram in cui esterna tutta la sua gioia: “Che felicità!”. Elisabetta Gregoraci sarà alla guida di ‘Battiti live’, il programma musicale farà conoscere quelli che con ogni probabilità diventeranno i pezzi più cantati e ballati dell’estate 2021. In tutto saranno cinque le puntate che verranno trasmesse in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Primo appuntamento fissato per venerdì 25 giugno. Elisabetta Gregoraci sarà sul palco assieme al direttore artistico Alan Palmieri. Il binomio va avanti dal 2017 e lo spettacolo piace tantissimo al pubblico. È l’Italia del sud, in particolare le piazze della Puglia e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Anche questa estatetornerà in prima serata su Italia1. È stata la stessa vip a confermare la voce che girava online da un po’ con una story su Instagram in cui esterna tutta la sua gioia: “Che felicità!”.sarà alla guida di ‘Battiti live’, il programma musicale farà conoscere quelli che con ogni probabilità diventeranno i pezzi più cantati e ballati dell’estate 2021. In tutto saranno cinque le puntate che verranno trasmesse in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Primo appuntamento fissato per venerdì 25 giugno.sarà sul palco assieme al direttore artistico Alan Palmieri. Il binomio va avanti dal 2017 e lo spettacolo piace tantissimo al pubblico. È l’Italia del sud, in particolare le piazze della Puglia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sta con Borse primavera estate 2021: è tendenza colori chiari Tutto sta nella scelta del modello: tracolla o handbag, mini o maxi, semplice o decorato. Design e ... la clutch Flamenco in pelle di è esempio di un nuovo minimalismo rilassato, con la forma a sacca ...

Adolescenti a scuola di monopattino elettrico: le regole, dal casco ai limiti, spiegate agli studenti Non solo: le telefonate sono consentite solo con auricolare ed è obbligatorio indossare il ... "Il monopattino elettrico " spiegano i promotori dell'iniziativa - si sta diffondendo e può diventare ...

Cascate del Mulino Il sindaco Morini "Giani sta con noi" LA NAZIONE Cascate del Mulino Il sindaco Morini "Giani sta con noi" "Ci riteniamo soddisfatti per l’incontro con la Regione Toscana e il Genio Civile sulle Cascate del Mulino: è iniziato così, di fatto, un percorso condiviso e partecipato con tutte le istituzioni del ...

Stefano De Martino sta con Martina Miliddi? Nuova prova: la verità Con l’ex allieva di Amici, Martina Miliddi. Stefano De Martino è stato paparazzato in barca, con degli amici LEGGI ANCHE >>> Stefano De Martino, incidente con i tifosi dell’Inter: macchina rotta – . D ...

