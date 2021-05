Roma | accarezza un ragazzo in strada poi lo rapina e lo minaccia con una spranga | arrestato trans

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 maggio 2021) Un 38enneessuale brasiliano, nella giornata di ieri, è statodai Carabinieri pere resistenza a pubblico ufficiale. I fatti Era intento a passeggiare in, in via San Godenzo all’altezza di via Cassia, quando è stato avvicinato da unessuale. Il, in un primo momento, ha finto dirlo in più parti del corpo, poi gli ha preso il telefono cellulare. Alla richiesta del proprietario di restituirgli l’apparecchio l’altro lo hato con unadi metallo chiedendogli dei soldi in cambio della restituzione dello stesso. Nel momento in cui la vittima ha chiamato il 112 NUE, lo straniero è scappato. L’arresto Le descrizioni fisiche dell’uomo, fornite immediatamente dal derubato agli ...