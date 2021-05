Parma Sassuolo 1-2 LIVE: gol di Defrel (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Sassuolo 1-1 MOVIOLA 3? Occasione Berardi – Manovra avvolgente del Sassuolo con Berardi che conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottima occasione sprecata dal capitano neroverde. 5? Occasione Sohm – Si fa vedere anche il Parma con una conclusione ravvicinata di Sohm che incredibilmente non trova lo specchio della porta. 15? Occasione Boga – Sassuolo vicino al gol. Combinazione su un corner dalla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 3? Occasione Berardi – Manovra avvolgente delcon Berardi che conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottima occasione sprecata dal capitano neroverde. 5? Occasione Sohm – Si fa vedere anche ilcon una conclusione ravvicinata di Sohm che incredibilmente non trova lo specchio della porta. 15? Occasione Boga –vicino al gol. Combinazione su un corner dalla ...

