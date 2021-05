Orietta Berti Sbanca La Rai! La Cifra Ottenuta è Clamorosa

(Di domenica 16 maggio 2021) La cantante ha sorpreso tutti con la sua sicurezza, Amadeus compreso.(Screenshot Instagram)ci sorprende ancora. La cantante che si è classificata nona all’ultima edizione di Sanremo, con la canzone Quando ti sei innamorato, è stata ospite ieri nel quiz di Rai 1, I soliti Ignoti. Nella trasmissione condotta da Amadeus, il concorrente, nel primo gioco deve indovinare l’occupazione dell’ignoto di turno. In questa fase inizialeè riuscita a centrare molte delle figure professionali degli ignoti, fino all’errore proprio sul passaporto con l’imprevisto. Per poi riprendere la scalata con successo, aggiudicandosi un montepremi provvisorio, prima del gioco finale, di 27 mila euro. LEGGI ANCHE–>torna all’attacco: È ...

Nella puntata di ieri sera de 'I Soliti Ignoti' a spiazzare Amadeus e tutto il pubblico è stata. Scopriamo cosa è successo. Puntata movimentata per 'I Soliti Ignoti' . La seguitissima trasmissione di Amadeus è molto amata dal pubblico. Il game show di Ra1 raccoglie sempre ottimi ...Omar Paterlini è il figlio die Osvaldo. Quest'ultimo è il marito della cantante ed ...I Soliti Ignoti, il gesto inaspettato di Orietta Berti spiazza Amadeus. Fan increduli: «È la prima volta che succede...». Ieri sera, è andato in onda il ...