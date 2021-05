Notte di bombe a Gaza | raffica di razzi su Israele Colloquio Biden - Abu Mazen

Advertising

Brandolf11 : RT @Simo_Florence: Beh, io ora spengo la luce, mi rintano al calduccio e dormo. Nello stesso esatto momento, c'è chi questa stessa notte la… - _giulsz : mi mancano le bombe di calciomercato alle 2 di notte - Simo_Florence : Beh, io ora spengo la luce, mi rintano al calduccio e dormo. Nello stesso esatto momento, c'è chi questa stessa not… - MauroDelCorno : RT @michelegiorgio2: Un edificio di 3 piani nel campo profughi di Shati a #Gaza city è stato colpito nella notte da bombe israeliane. A Gaz… - StellaSirio60 : RT @michelegiorgio2: Un edificio di 3 piani nel campo profughi di Shati a #Gaza city è stato colpito nella notte da bombe israeliane. A Gaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte bombe

Due ore di tregua questapoi Hamas ha lanciato una serie di razzi da Gaza verso il centro e il sud di Israele, e l'esercito israeliano ha risposto con pesanti bombardamenti sulla Striscia. Uno dei raid ha sfiorato la ...La scorsanel rione Ajami di Jaffa (Tel Aviv) una bottiglia incendiaria ha scatenato un incendio nell'appartamento di una famiglia araba. Un bambino di 12 anni è stato ustionato in maniera ...Finora le vittime israeliane sono 10, mentre sul campo palestinese sono cadute 149 persone di cui almeno 20 colpite da 'fuoco amico', ovvero i razzi caduti prima di passare il confine con Israele Seco ...Colpito in casa mentre dorme con il fratellino: Jaffa è stato portato in ospedale in condizioni gravissime a causa dell’esplosione di una ...