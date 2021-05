Lodi, bimba di 3 anni cade nel fiume Adda: salvata da due passanti. È in gravi condizioni (Di domenica 16 maggio 2021) È in gravi condizioni una bambina di 3 anni caduta nel fiume Adda a Lodi, al confine con Montanaso Lombardo, nella zona Belgiardino. L’area è frequentata soprattutto da escursionisti della zona che nel fine settimana visitano a piedi o in bicicletta il lungofiume. A notare la bimba in difficoltà mentre cercava di rimanere a galla sono state due persone che si sono subito tuffate per portarla in salvo, mentre altri passanti hanno chiamato i soccorsi. La presenza di correnti e mulinelli ha reso però più complicate le operazioni di salvataggio della piccola. I sanitari, arrivati sul posto, hanno soccorso la bimba che è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni XXIII di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) È inuna bambina di 3caduta nel, al confine con Montanaso Lombardo, nella zona Belgiardino. L’area è frequentata soprattutto da escursionisti della zona che nel fine settimana visitano a piedi o in bicicletta il lungo. A notare lain difficoltà mentre cercava di rimanere a galla sono state due persone che si sono subito tuffate per portarla in salvo, mentre altrihanno chiamato i soccorsi. La presenza di correnti e mulinelli ha reso però più complicate le operazioni diggio della piccola. I sanitari, arrivati sul posto, hanno soccorso lache è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale GiovXXIII di ...

