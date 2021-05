Live Fiorentina-Napoli 0-0 Vlahovic in rete ma è in fuorigioco (Di domenica 16 maggio 2021) Il Napoli padrone del proprio destino: se batte nell'anticipo all'ora di pranzo la Fiorentina riconquista il quarto posto rimettendosi alle spalle nella corsa Champions la Juventus... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) Ilpadrone del proprio destino: se batte nell'anticipo all'ora di pranzo lariconquista il quarto posto rimettendosi alle spalle nella corsa Champions la Juventus...

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e @gia_pad in studio ?? Live Serie A in campo e post Fiorentin… - infoitsport : Fiorentina-Napoli 0-0: azzurri subito in avanti / LIVE - infoitsport : Fiorentina-Napoli LIVE: partita forte la squadra di Gattuso - infoitsport : LIVE Fiorentina-Napoli 0-0, risultato in diretta - infoitsport : LIVE - Fiorentina-Napoli, la storia si ripete! 3 punti per rispondere alla Juve -