«La Consulta Non C’entra Con La Melma Descritta Da Palamara» (Di domenica 16 maggio 2021) «La gogna mediatica di chi è sottoposto a un’indagine che gli dura mezza vita è inaccettabile», tuona il presidente della Consulta Giancarlo Coraggio. Che si dice «ottimista» per la riforma della Giustizia in itinere e invita a fermare «i processi inutili fin dall’inizio, perché il processo è la prima pena e questa è una verità indiscutibile». Insomma, capisaldi del garantismo, spesso banalizzati da chi, dall’altra parte, ha una visione esclusivamente punitiva. Affermazioni di principio che il numero uno della Corte costituzionale ha esposto nel corso della conferenza stampa sulla relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020. Un’occasione anche per diradare le ombre sull’operato delle toghe, travolte da scandali e insinuazioni che hanno ridotto drasticamente la fiducia dei cittadini nella magistratura. «Ho letto il libro di ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) «La gogna mediatica di chi è sottoposto a un’indagine che gli dura mezza vita è inaccettabile», tuona il presidente dellaGiancarlo Coraggio. Che si dice «ottimista» per la riforma della Giustizia in itinere e invita a fermare «i processi inutili fin dall’inizio, perché il processo è la prima pena e questa è una verità indiscutibile». Insomma, capisaldi del garantismo, spesso banalizzati da chi, dall’altra parte, ha una visione esclusivamente punitiva. Affermazioni di principio che il numero uno della Corte costituzionale ha esposto nel corso della conferenza stampa sulla relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020. Un’occasione anche per diradare le ombre sull’operato delle toghe, travolte da scandali e insinuazioni che hanno ridotto drasticamente la fiducia dei cittadini nella magistratura. «Ho letto il libro di ...

ilriformista : La relazione del presidente della Corte Costituzionale demolisce il protagonismo dei Pm - borghi_claudio : ...sanitari che dovrebbero essere accuratamente schermati e non precondizioni per ottenere un lavoro o peggio un di… - JohnRambo2014 : RT @LaNotiziaTweet: Combattere l'#omofobia è un dovere. La Consulta striglia il Parlamento. Il presidente Coraggio: l’Italia è rimasta indi… - xblunotte : RT @VenezianiMar: “Te ne abusi che Ciccio Formaggio non tiene coraggio” cantava Murolo. E invece il v.presidente della Consulta, Coraggio,… - Fra_2OOO : RT @catlatorre: Anche il Presidente della Consulta dice esplicitamente che una legge che combatta l'omotransfobia 'è opportuna'. Ripeto, i… -