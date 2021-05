(Di domenica 16 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Atletica. #Jacobs in volo, ora #Tortu lo insegue. Un derby azzurro da finale olimpica - Gazzetta_it : Atletica. #Jacobs in volo, ora #Tortu lo insegue. Un derby azzurro da finale olimpica -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs volo

Sono bastati nove secondi e novantacinque centesimi e, di colpo, le prospettive si sono ribaltate, le gerarchie rivoluzionate. Adesso la lepre è Marcelle Filippo Tortu è costretto ad inseguire. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, ..."Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori", patron Marco Mura cita al... molto veloce, poi con l'omologazione sia monte - mare sia mare - monte, direzione in cuiha ...Andrea Lolli Si conclude una settimana particolarmente importante ed intensa per il mondo dell’atletica che giovedì al Meeting Internazionale Città di Savona ha festeggiato il nuovo record italiano su ...Mamma Viviana, proprietaria dell’hotel Florence di Manerba, dove il figlio torna ogni due mesi, parla dopo l’exploit con record ...