Il numero dei decessi meno alto degli ultimi sei mesi. Era dal 23 ottobre che non si scendeva sotto le 100 vittime in 24 ore (Di domenica 16 maggio 2021) meno di cento vittime in 24 ore. Negli ultimi mesi lo abbiamo, imparato. Il dato sulle vittime giornaliere legate al Coronavirus è l'ultimo a scendere quando l'epidemia è in ritirata. Prima calano i nuovi casi giornalieri, poi i nuovi ingressi in terapia intensiva e solo alla fine i decessi. Secondo il bollettino pubblicato oggi dalla Protezione Civile il numero di decessi registrato nelle ultime 24 ore è stato di 93. Mai eravamo scesi sotto quota 100 dall'arrivo di quella che è stata battezzata come seconda ondata. Per trovare un giorno in cui il conteggio delle vittime occupa solo due cifre bisogna tornare indietro a ottobre, al 23 ottobre nello specifico.

