Hong Kong, a suor Anna Viganò la Stella d’Italia assegnata da Mattarella (Di domenica 16 maggio 2021) Un riconoscimento prestigioso per il suo operato continuo e costante in quarantotto anni vissuti in missione nella comunità cattolica italiana ad Hong Kong. Partita da Carate Brianza alla volta dell’ Asia nel 1973, madre Anna Viganò, suora canossiana, il prossimo 6 giugno riceverà l’ onorificenza di Cavaliere della Stella d’Italia, riservata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ai cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che si siano distinti per particolari meriti. A consegnarla – scrive il Giornale di Carate – , durante una cerimonia ufficiale che si terrà ad Hong Kong, sarà Clemente Contestabile, console generale italiano dell’ ex colonia britannica. I motivi per cui Madre Anna verrà ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Un riconoscimento prestigioso per il suo operato continuo e costante in quarantotto anni vissuti in missione nella comunità cattolica italiana ad. Partita da Carate Brianza alla volta dell’ Asia nel 1973, madrea canossiana, il prossimo 6 giugno riceverà l’ onorificenza di Cavaliere della, riservata dal Capo dello Stato Sergioai cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che si siano distinti per particolari meriti. A consegnarla – scrive il Giornale di Carate – , durante una cerimonia ufficiale che si terrà ad, sarà Clemente Contestabile, console generale italiano dell’ ex colonia britannica. I motivi per cui Madreverrà ...

