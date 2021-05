Greta Scarano confessa apertamente: “Mi metterebbe in imbarazzo” (Di domenica 16 maggio 2021) L’attrice Greta Scarano ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Gente ed ha rivelato un suo sogno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@GretaScarano) Greta Scarano è l’attrice del momento. Classe 1986, l’attrice ha vestito numerosi ruoli, come ad esempio quello di Ilary Blasi, la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, nella fiction a lui dedicata, Speravo De Morì Prima, che parla degli ultimi mesi del calciatore nella Roma, la squadra dove ha giocato per ben 25 anni. In queste settimane la possiamo vedere in tv con “Chiamami Ancora Amore”, fiction per la Rai che sta avendo molto successo. Qui recita accanto a Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 maggio 2021) L’attriceha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Gente ed ha rivelato un suo sogno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è l’attrice del momento. Classe 1986, l’attrice ha vestito numerosi ruoli, come ad esempio quello di Ilary Blasi, la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, nella fiction a lui dedicata, Speravo De Morì Prima, che parla degli ultimi mesi del calciatore nella Roma, la squadra dove ha giocato per ben 25 anni. In queste settimane la possiamo vedere in tv con “Chiamami Ancora Amore”, fiction per la Rai che sta avendo molto successo. Qui recita accanto a Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia ...

Advertising

Alsaleh23357005 : RT @IOdonna: Grazie alla bravissima Greta Scarano per i suoi bellissimi auguri! - IOdonna : Grazie alla bravissima Greta Scarano per i suoi bellissimi auguri! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Greta Scarano: fidanzato, età, film e serie tv. Tutto sull’attrice - ColorsSounds : RT @RaiStoria: Stasera #15maggio alle 21.10 per il ciclo 'Cinema Italia': “La verità sta in cielo”. Il caso Orlandi, accuratamente ricostru… - Dondolino72 : RT @RaiStoria: Stasera #15maggio alle 21.10 per il ciclo 'Cinema Italia': “La verità sta in cielo”. Il caso Orlandi, accuratamente ricostru… -