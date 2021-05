Graduatoria infermieri ospedale di Caserta, c’è l’interrogazione di Borrelli (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Su sollecitazione degli infermieri in mobilità dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ho presentato un’interrogazione a risposta scritta, indirizzata al presidente Vincenzo De Luca, per capire i motivi per i quali non si è proceduto a reclutare il personale CPS-Infermiere attingendo alla Graduatoria di mobilità vigente dal settembre 2020, cosa che avrebbe scongiurato la carenza di personale e scongiurato il ricorso al lavoro interinale. Vogliamo sapere se ritiene legittimo il ricorso, con un’ulteriore proroga trimestrale, al lavoro somministrato per soddisfare il fabbisogno di personale sanitario, come deciso dal Direttore Generale dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta“. Lo ha reso noto Francesco Emilio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Su sollecitazione degliin mobilità dell’Sant’Anna e San Sebastiano di, ho presentato un’interrogazione a risposta scritta, indirizzata al presidente Vincenzo De Luca, per capire i motivi per i quali non si è proceduto a reclutare il personale CPS-Infermiere attingendo alladi mobilità vigente dal settembre 2020, cosa che avrebbe scongiurato la carenza di personale e scongiurato il ricorso al lavoro interinale. Vogliamo sapere se ritiene legittimo il ricorso, con un’ulteriore proroga trimestrale, al lavoro somministrato per soddisfare il fabbisogno di personale sanitario, come deciso dal Direttore Generale dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di“. Lo ha reso noto Francesco Emilio ...

Advertising

anteprima24 : ** #Graduatoria #Infermieri ospedale di #Caserta, c'è l'#Interrogazione di #Borrelli ** - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Vertenza graduatoria Sant’Andrea: vittoria per gli infermieri idonei: 12 Maggio 2021. Il MOVIMENTO PERMENTE I… - NurseTimes : ?? Nurse Times Vertenza graduatoria Sant’Andrea: vittoria per gli infermieri idonei: 12 Maggio 2021. Il MOVIMENTO PE… - dosumma : RT @Nurse24it: Dopo la protesta a #Roma per la richiesta di assumere a tempo indeterminato tutti gli idonei della graduatoria di #concorso… - Nurse24it : Dopo la protesta a #Roma per la richiesta di assumere a tempo indeterminato tutti gli idonei della graduatoria di… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatoria infermieri CARENZA PERSONALE SANITARIO ALL'INTERNO DELL'AOU DI SASSARI. "Il problema maggiore riguarda gli Infermieri e gli OSS, in questi giorni è stata pubblicata la graduatoria di CPSI dell'AOU Cagliari: sono stati reclutati 90 CPSI ma solo 25 sono nuove risorse a ...

Regione, l'assessore Benveduti: 'In meno di un mese erogati ristori a 600 ambulanti' E' il Conto Corrente intestato al comune di Alassio per la raccolta di fondi e donazioni "Pro […] Attualità Economia Sanità, approvata la graduatoria del concorso per infermieri dello scorso ...

Vertenza graduatoria Sant'Andrea: vittoria per gli infermieri idonei Nurse Times AOU Sassari: mancano gli infermieri - Denuncia delle FSI-USAE “E’ urgente intervenire immediatamente per colmare la carenza di personale sanitario all’interno dell’AOU di Sassari che mette a rischio l'assistenza dei pazienti, Si devono implementare subito i fond ...

Scuola: Flc Cgil Sicilia, record domande Ata indice crisi drammatica “Il record di domande presentate in Sicilia per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata è indice di una crisi occupazionale drammatica”. Lo dice Adriano Rizza, ...

"Il problema maggiore riguarda glie gli OSS, in questi giorni è stata pubblicata ladi CPSI dell'AOU Cagliari: sono stati reclutati 90 CPSI ma solo 25 sono nuove risorse a ...E' il Conto Corrente intestato al comune di Alassio per la raccolta di fondi e donazioni "Pro […] Attualità Economia Sanità, approvata ladel concorso perdello scorso ...“E’ urgente intervenire immediatamente per colmare la carenza di personale sanitario all’interno dell’AOU di Sassari che mette a rischio l'assistenza dei pazienti, Si devono implementare subito i fond ...“Il record di domande presentate in Sicilia per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata è indice di una crisi occupazionale drammatica”. Lo dice Adriano Rizza, ...