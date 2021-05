Gianni Sperti, attacco brutale contro di lui “E’ solo un bullo che …” (Di domenica 16 maggio 2021) A Uomini e Donne la presenza di Gianni Sperti, così come quella di Tina Cipollari sono fondamentali per dare al programma quella sferzata di simpatia, ironia ma anche di verità che a volte manca per gli atteggiamenti e le condotte delle donne e degli uomini del parterre. Dame e cavalieri, infatti, non sono sempre sinceri e, spesso, popolano lo studio di Maria De Filippi più perché a caccia di visibilità o magari di qualche lavoro in tv che per la voglia reale di trovare l’anima gemella che poi è l’unico scopo del programma ideato e condotto da Maria De Filippi che, non ne sbaglia davvero nemmeno una. Gianni Sperti attaccato da Anna Tedesco “E’ un bullo” Gianni Sperti, negli anni, ha sempre dimostrato di essere una persona schietta e sincera che va ... Leggi su baritalianews (Di domenica 16 maggio 2021) A Uomini e Donne la presenza di, così come quella di Tina Cipollari sono fondamentali per dare al programma quella sferzata di simpatia, ironia ma anche di verità che a volte manca per gli atteggiamenti e le condotte delle donne e degli uomini del parterre. Dame e cavalieri, infatti, non sono sempre sinceri e, spesso, popolano lo studio di Maria De Filippi più perché a caccia di visibilità o magari di qualche lavoro in tv che per la voglia reale di trovare l’anima gemella che poi è l’unico scopo del programma ideato e condotto da Maria De Filippi che, non ne sbaglia davvero nemmeno una.attaccato da Anna Tedesco “E’ un, negli anni, ha sempre dimostrato di essere una persona schietta e sincera che va ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, un’ex dama si scaglia contro Gianni Sperti - infoitcultura : Uomini e Donne, ex dama accusa: 'Gianni Sperti bullizza tutti da anni' - enulandia : RT @casiftangeles: Il direttore artistico, Christian Pace, Gianni Sperti, Samuele. #Amici20 - francmolica : RT @matteo_milan91: Maria De Filippo grazie per averci regalato un serale così bello e pieno di emozioni, non mi ap… - CostiNiki : RT @casiftangeles: Il direttore artistico, Christian Pace, Gianni Sperti, Samuele. #Amici20 -