"Gemini man", un film d'azione di consumo ben cucinato (Di domenica 16 maggio 2021) Gemini MAN Italia 1 ore 21.20. Con Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead. Regia di Ang Lee. Produzione USA 2019. Durata: 1 ora e 57 minuti LA TRAMA Brogan (Will Smith) è un agente della DIA con compiti di killer. Arrivato alla cinquantina, stufo di sparare e di farsi sparare addosso, s'è convinto a smettere. Ma il suo ritiro a vita privata non è gradito ai superiori. Brogan sa troppe cose , potrebbe in avvenire essere strumentalizzato dai servizi segreti nemici. Perciò spediscono sulle sue tracce un altro assassino di stato, un clone addirittura, identico a Brogan .Solo, con 20 anni di meno. Quindi probabilmente più efficiente e pericoloso del killer cinquantenne. PERCHÈ VEDERLO Perché è, sì, un film d'azione di consumo, ma a cucinarlo è stato chiamato Ang Lee , uno che fa bene tutto ("Brokeback ...

