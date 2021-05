«Fisco, Pa e giustizia: bisogna cambiare così le scelte di spesa pubblica non durano» (Di domenica 16 maggio 2021) Professor Quadrio Curzio, si può dire che senza le riforme l'effetto del Pnrr sarebbe pressoché vanificato?«Assolutamente sì risponde Alberto Quadrio Curzio,... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) Professor Quadrio Curzio, si può dire che senza le riforme l'effetto del Pnrr sarebbe pressoché vanificato?«Assolutamente sì risponde Alberto Quadrio Curzio,...

Advertising

EnricoLetta : Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale d… - lauraboldrini : Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riform… - fattoquotidiano : Letta: “Governo Draghi fatto per fare le riforme, come sulla giustizia e sul fisco. Se Salvini non è d’accordo, esc… - Rolfi39 : RT @lauraboldrini: Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riforme non… - mlpedo1 : RT @lauraboldrini: Secondo Salvini questo governo non deve fare la riforma del fisco né quella della giustizia. Ma senza queste riforme non… -