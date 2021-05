Discoteche, test a Gallipoli: il 5 giugno serata per 2.000 ma solo con il «green pass» (Di domenica 16 maggio 2021) L'estate si avvicina, iniziano le prime prove di normalità: un esperimento in due diverse Discoteche, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 16 maggio 2021) L'estate si avvicina, iniziano le prime prove di normalità: un esperimento in due diverse, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la...

