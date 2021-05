Cosmi: “Non è detta l’ultima parola ma il Benevento non ha perso tutto oggi” (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Serse Cosmi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Crotone nel post della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Risultato – Qualcuno riconosce solo l’ultimo minuto fatto dimenticando quanto fatto. Siamo stati in partita contro Napoli e Lazio, abbiamo sperperato con Bologna e Spezia. Non solo abbiamo onorato il campionato ma giocato alla pari con tutte. oggi era una situazione difficile, sotto di un gol e di un uomo, con questo caldo, avremmo potuto mollare e nessuno avrebbe avuto da ridire. Invece la squadra non ha mai mollato e sono stati decisivi i cambi, non per merito mio ma per merito di chi è entrato. Il Benevento ha sprecato, noi abbiamo ripreso una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Al termine della sfida di campionato contro il, Serseha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Crotone nel post della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Risultato – Qualcuno riconosce solo l’ultimo minuto fatto dimenticando quanto fatto. Siamo stati in partita contro Napoli e Lazio, abbiamo sperperato con Bologna e Spezia. Non solo abbiamo onorato il campionato ma giocato alla pari con tutte.era una situazione difficile, sotto di un gol e di un uomo, con questo caldo, avremmo potuto mollare e nessuno avrebbe avuto da ridire. Invece la squadra non ha mai mollato e sono stati decisivi i cambi, non per merito mio ma per merito di chi è entrato. Ilha sprecato, noi abbiamo ripreso una ...

