Coronavirus | i numeri in chiaro Pregliasco | «Niente obbligo di mascherina? È un obiettivo a medio termine»

(Di domenica 16 maggio 2021) In Italia sono 5.753 i contagi darilevati nelle ultime 24 ore. Sono invece 93 le nuove vittime, in calo rispetto alle 136 di ieri. Il bilancio dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è cosi arrivato è cosi salito a 124.156. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile sono 13.913 le persone ancora ricoverate in ospedale. Dati confortanti, come spiega il virologo Fabrizioa Open: «Oggi si vede un numero di decessi inferiore alle 100 unità. E comunque tutti i parametri sono in calo.è che ci gioca l’effetto domenicale, dovuto aminori di tamponi. Ma in ogni caso si conferma un trend positivo». La previsione del sottosegretario Costa Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato la possibilità di abbandonare per sempre la ...