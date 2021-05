Calciomercato Milan | colpo Icardi | Doppio scenario | occhio allo scambio

Advertising

Gazzetta_it : La notte di #Donnarumma: 250 volte #Milan E con la #Champions arriva il rinnovo? - Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - cmdotcom : Paura #Milan, solo 0-0 col #Cagliari: si gioca la #Champions in casa dell'#Atalanta - gilnar76 : Calciomercato, il #Milan su un giocatore del Barcellona #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - sportli26181512 : Mercato Milan, dall'Inghilterra: tanta concorrenza per Bertrand: Come scritto dal quotidiano inglese Mail, diversi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calcio News 24

.it vi offre in tempo reale- Cagliari, posticipo della penultima giornata di Serie ADopo la spettacolare vittoria in casa della Juventus, ilha nelle sue mani il proprio ...Commenta per primo Dusan Vlahovic è il vero sogno delper l'attacco da giugno, ma l'operazione si complica. Il motivo? Il prezzo che cambia, da 40 milioni si è arrivati a 60 per il presidente Rocco Commisso. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport .Il Milan va a caccia di un attaccante sul calciomercato. Il nome di Icardi potrebbe svoltare gli scenari per l'attacco: occhio allo scambio ...64' Altro calcio d'angolo per i sardi, il settimo della loro partita: cross in area ancora per Godin, Donnarumma si supera e salva ancora una volta il Milan. 62' Corner per il Cagliari: cross dalla ...