Calcio | Inzaghi ' Troppe occasioni sprecate | speriamo nella Lazio'

Advertising

SBuffalov : RT @sportli26181512: Benevento, Filippo Inzaghi: 'Speriamo nella Lazio per avere un'ultima chance': L'allenatore del Benevento commenta il… - sportli26181512 : Benevento, Filippo Inzaghi: 'Speriamo nella Lazio per avere un'ultima chance': L'allenatore del Benevento commenta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Inzaghi: 'Se la Lazio vince con il Torino possiamo giocarcela, non credo alla fortuna e alla sfortuna' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Inzaghi: 'Se la Lazio vince con il Torino possiamo giocarcela, non credo alla fortuna e alla sfortuna' http… - Daniele20052013 : Simy gela il Benevento all'ultimo minuto! Inzaghi, che spreco. Cagliari salvo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inzaghi

... al Benevento serve una sconfitta dei granata anche nel recupero (in trasferta) contro la Lazio guidata del fratello di Pippo, Simone. Non si può far altro che attendere il 18 maggio, ...comunque è sfortunato perché perde Ionita e Depaoli per infortunio. Ma a livello tattico non cambia molto per i campani. Che hanno la colpa però di non mettere il punto esclamativo al match. ...Adesso Pippo Inzaghi deve sperare che martedì, Simone, batta il Torino nel recupero per andare a giocarsi tutto domenica prossima. Ma è un suicidio quello del Benevento, ...Benevento-Crotone | Inzaghi: “Creiamo tantissimo ma non realizziamo” Benevento-Crotone | Inzaghi: “Creiamo tantissimo ma non realizziamo”. Sono le parole dell’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi ...