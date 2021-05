Appendino (M5s): 'Non mi ricandido sindaca di Torino ma resto in politica' (Di domenica 16 maggio 2021) Chiara Appendino, sindaca di Torino, in un'intervista al 'Corriere della Sera' ha espresso la sua volontà di restare in politica nonostante non si ricandiderà a sindaca. Anche se "la tentazione di un ... Leggi su globalist (Di domenica 16 maggio 2021) Chiaradi, in un'intervista al 'Corriere della Sera' ha espresso la sua volontà di restare innonostante non si ricandiderà a. Anche se "la tentazione di un ...

