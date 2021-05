Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntate dal 17 al 21 maggio 2021: una brutta notizia per Ludovica (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle puntate dal 17 al 21 maggio 2021 della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore vedremo Ludovica giù di morale dopo aver ricevuto una notizia che la farà molto soffrire. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntate dal 17 al 19 maggio 2021: Ludovica si schiera dalla parte di Marcello Nonostante i fatti siano contro Marcello, Ludovica sceglie di schierarsi dalla sua parte lasciando intendere di essere pronta tutto per salvarlo. Così inizia la sua battaglia, fatta di rinunce e umiliazioni con lo scopo di liberare Marcello e farlo uscire di prigione il prima possibile. Ovviamente il giovane ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 16 maggio 2021) Nelledal 17 al 21della soap opera italiana Ilvedremogiù di morale dopo aver ricevuto unache la farà molto soffrire.Ildal 17 al 19si schiera dalla parte di Marcello Nonostante i fatti siano contro Marcello,sceglie di schierarsi dalla sua parte lasciando intendere di essere pronta tutto per salvarlo. Così inizia la sua battaglia, fatta di rinunce e umiliazioni con lo scopo di liberare Marcello e farlo uscire di prigione il prima possibile. Ovviamente il giovane ...

Advertising

infoitcultura : Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17-21 maggio: la scoperta di Fiorenza - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Guai in arrivo, accade di tutto - zazoomblog : Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Guai In Arrivo Accade Di Tutto - #Paradiso #Delle #Signore… - zazoomblog : Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Guai In Arrivo Accade Di Tutto - #Paradiso #Delle #Signore - infoitcultura : Anticipazioni Il paradiso delle signore, Vittorio: “Marta farà una scelta” -