Watch Dogs | Legion su PS5 e Xbox Series X | la patch 4 5 porterà i 60 fps – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 15 maggio 2021)otterrà la modalità a 60 frame al secondo su PS5 eX con il rilascio della prossima4.5, oltre ad altre aggiunte..si aggiornerà ancora con una nuovaintermedia, che però è destinata a portare delle novità notevoli, visto che l’update 4.5 previsto arrivare nei prossimi giornicon sé l’aggiunta fondamentale dei 60 fps su PS5 eX. L’aggiornamento 4 di, dopo essere stato in un primo momento rimandato, è stato poi messo a disposizione la settimana scorsa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

...98 ) Resident Evil Village - PS4 - 49,90 ( 69,99 ) Final Fantasy VII Remake - PS4 - 29,99 ( 49,90 ) The Last Of Us Parte 2 - PS4 - 32,90 ( 45,90 ) Jump Force - PS4 - 19,99 ( 49,99 )Legion ...I giochi più pesanti come Control, Metro Exodus,Legion e Microsoft Flight Simulator risultano tutti giocabili con un framerate tra i 30 e i 50 FPS; se volete raggiungere i canonici 60 FPS,...Il team di Ubisoft offre i primi dettagli su quelli che saranno i contenuti dell'aggiornamento 4.5 di Watch Dogs: Legion.La nostra recensione della MSI RTX 3060 Ti Gaming X Trio, una delle migliori personalizzazioni disponibili per la nuova entry level Ampere.