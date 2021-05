Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Ha detto che sono brutta” (Di sabato 15 maggio 2021) Vera Gemma “bacchetta” Cecilia Rodriguez Vera Gemma non è di certo una che le manda a dire ed è proprio questa caratteristica che l’ha fatta apprezzare così tanto dal pubblico. L’attrice è tornata nuovamente in studio fasciata in una tuta nera da Vera pantera, con tanto di sfilata ormai diventata iconica. Durante la puntata di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 maggio 2021)“bacchetta”non è di certo una che le manda a dire ed è proprio questa caratteristica che l’ha fatta apprezzare così tanto dal pubblico. L’attrice è tornata nuovamente in studio fasciata in una tuta nera dapantera, con tanto di sfilata ormai diventata iconica. Durante la puntata di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera sarà in studio con noi Vera Gemma ?????? #Isola - Novella_2000 : Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: 'La fidanzata di quello ha detto che sono brutta' (VIDEO) #isola - gierre_12 : RT @lontanissimo_: Vestiti da Sgedà che io faccio la tua Vera Gemma - bellu_witte : RT @oocisola: Vera Gemma: “accetta pure casomai di non essere la queen di quest’isola che c’ha una sola e indiscussa queen... SONO IO.” ??… - Mestanaccount1 : RT @oocisola: Jedà seduto in collo a Vera Gemma -