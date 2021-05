Ultime Notizie Roma del 15-05-2021 ore 10:10 (Di sabato 15 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella in studio Italia tutta gialla tranne la Val d’Aosta che resta in arancione il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore il 17 maggio lunedì prossimo sono in area gialla Sicilia e Sardegna resta in arancione solo la Val d’Aosta speranza anche firmato un’ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea in Italia la curva indica una progressiva decrescita detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro secondo cui progressivamente L’idea è di arrivare a superare la misura del coprifuoco 7500 in positivi in Italia nelle Ultime 24 ore 182 le vittime tasso di positività al 14:30La Corte dei Conti ferma il decreto che attivava i fondi per la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella in studio Italia tutta gialla tranne la Val d’Aosta che resta in arancione il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore il 17 maggio lunedì prossimo sono in area gialla Sicilia e Sardegna resta in arancione solo la Val d’Aosta speranza anche firmato un’ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea in Italia la curva indica una progressiva decrescita detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro secondo cui progressivamente L’idea è di arrivare a superare la misura del coprifuoco 7500 in positivi in Italia nelle24 ore 182 le vittime tasso di positività al 14:30La Corte dei Conti ferma il decreto che attivava i fondi per la ...

Advertising

acmilan : ?? @Brahim reminds you to stay up to date on all the latest Rossoneri news with the Official AC Milan app ?? La nos… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - CorriereCitta : Richiamo Pfizer a 35 giorni (ma non per tutti): in arrivo SMS con la nuova data per i pazienti fragili - junews24com : Dybala, ultima con la Juve allo Stadium? «Ha già preso la sua decisione» - -