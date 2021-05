Test salivari, via libera del ministero. Utili per le scuole (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il via libera del ministero della Salute ai Test salivari molecolari ma con alcune limitazioni “perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi” e perché “il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei”. E’ quanto prevede la nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, sull”uso dei Test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2?. I Test salivari molecolari “possono rappresentare uno strumento utile per il monitoraggio e controllo dell’infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il viadeldella Salute aimolecolari ma con alcune limitazioni “perché la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi” e perché “il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei”. E’ quanto prevede la nuova circolare deldella Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, sull”uso deimolecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2?. Imolecolari “possono rappresentare uno strumento utile per il monitoraggio e controllo dell’infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. ...

