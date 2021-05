Terza fascia ATA, quando e dove saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (Di sabato 15 maggio 2021) Più di due milioni di domande per l'aggiornamento delle graduatorie di Terza fascia ATA, con oltre il 61% delle richieste inoltrate nelle province meridionali. Le segreterie delle scuole capofila sono in questi giorni alle prese con la valutazione delle istanze inviate dagli aspiranti entro lo scorso 26 aprile. quando e dove vedere le graduatorie provvisorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) Più di due milioni di domande per l'aggiornamento dellediATA, con oltre il 61% delle richieste inoltrate nelle province meridionali. Le segreterie delle scuole capofila sono in questi giorni alle prese con la valutazione delle istanze inviate dagli aspiranti entro lo scorso 26 aprile.vedere le. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Terza fascia ATA, quando e dove saranno pubblicate le graduatorie provvisorie - rietin_vetrina : Scuola, oltre 2 milioni di domande inserite nelle graduatorie di terza fascia ATA. 7mila nel Reatino - tribuna_treviso : Covid. Oggi tutte le strutture in fascia bianca, solo 6 positivi in terapia intensiva. Benazzi: «Tra 7 giorni concl… - orizzontescuola : Terza fascia ATA, oltre 300mila domande in Sardegna e Sicilia. Nelle isole il tasso di disoccupazione più alto - Uil_Scuola_Pg : #graduatorie #terza #fascia #ATA Iniziata la valutazione domande. Dal 10 maggio sono disponibili al personale dell… -