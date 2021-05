Spezia-Torino 4-1: i bianconeri hanno raggiunto una bellissima salvezza (Di sabato 15 maggio 2021) La partita di questo pomeriggio sapeva di spareggio, con Spezia e Torino appaiate a quota 35 punti in classifica. Il risultato finale, Spezia-Torino 4-1, ha detto però che a volere la salvezza erano i padroni di casa, con i granata che sembrano più una squadra senza obiettivi. Assurdo giocare una partita decisiva in questo modo. Ora la salvezza per il Torino è tutta da conquistare, mentre lo Spezia può festeggiare per una permanenza in Serie A stra meritata. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GIOCO? La sfida era decisiva per entrambe le squadre in chiave salvezza, ma il Torino nella prima parte di gioco sembra davvero non essere sceso in campo. Infatti i padroni di casa partono subito forte, creando molti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) La partita di questo pomeriggio sapeva di spareggio, conappaiate a quota 35 punti in classifica. Il risultato finale,4-1, ha detto però che a volere laerano i padroni di casa, con i granata che sembrano più una squadra senza obiettivi. Assurdo giocare una partita decisiva in questo modo. Ora laper ilè tutta da conquistare, mentre lopuò festeggiare per una permanenza in Serie A stra meritata. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GIOCO? La sfida era decisiva per entrambe le squadre in chiave, ma ilnella prima parte di gioco sembra davvero non essere sceso in campo. Infatti i padroni di casa partono subito forte, creando molti ...

