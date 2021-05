Roma | un branco di cinghiali fa qualcosa di incredibile VIDEO

(Di sabato 15 maggio 2021) Iimperversano a: non c’é pace per la città eterna, che ha da tempo un problema con questi animali. Ecco cosa è successo.(YouTube)Il flagello di, il terrore della civiltà, la calamità. No, non stiamo parlando del barbaro re degli unni, Attila. Bensì dei branchi diche da qualche tempo imperversano nella Capitale. L’ultimo caso, suscita ilarità e terrore allo stesso tempo. Lo spirito di sopravvivenza e la capacità di adattamento di questi animali stupisce e preoccupa i cittadini dell’urbe. Mentre i casi di aggressione si moltiplicano, le soluzioni che mettano d’accordo tutti mancano., SOSStavolta, undiha impunemente preso d’assalto una ...

Advertising

SkyTG24 : Roma, branco di cinghiali ruba la spesa a una donna - Radio1Rai : ?? #Roma Fa il giro del web il video di un branco di femmine di #cinghiali con alcuni piccoli che ‘puntano’ (e conqu… - repubblica : Famiglia di cinghiali scippa la spesa a una signora: le immagini girate nel parcheggio del supermercato - Adry_Giro : Branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all'este… - Adry_Giro : Branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all'este… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma branco

E così l'istinto del, correttamente indirizzato, ha permesso di ridurre i consumi di acqua ... si moltiplicano i corsi universitari (ad esempio a Verona,, Siena, Trento), i master (come ...... riprende una donna in un parcheggio de Le Rughe, zona commerciale diNord: in mano ha alcuni ... Il piccolo "" è formato da quattro esemplari adulti e due cuccioli: avvistamento per nulla ...I cinghiali imperversano a Roma: non c'é pace per la città eterna, che ha da tempo un problema con questi animali. Ecco cosa è successo.Quando i recinti abituali si confondo fino a venire meno del tutto, l'effetto non può che essere straniante. Realtà e finzione, decoro e abbandono, campagna e città. Categorie astratte che Roma ha sup ...