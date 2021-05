Raffaele Renda insieme a Martina Miliddi: “È una situazione strana” (Di sabato 15 maggio 2021) Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno continuando a frequentarsi. Lontano dalle telecamere i due ragazzi si stanno conoscendo meglio, nonostante la distanza sia un ostacolo non da poco, visto che la ballerina vive in Sardegna e il cantante è di Lamezia Terme. Forse proprio a questo si riferisce a Raffaele quando, in una diretta Instagram spiega: “È una situazione un po’ strana. Se son rose fioriranno, non lo so”. Ad ogni modo conferma che la loro storia, nata dopo l’addio della ballerina ad Aka7even, procede: “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere”. Raffaele Renda sta frequentando Martina La loro frequentazione era stata confermata da un’intervista del cantante a CoomingSoon, lo ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)stanno continuando a frequentarsi. Lontano dalle telecamere i due ragazzi si stanno conoscendo meglio, nonostante la distanza sia un ostacolo non da poco, visto che la ballerina vive in Sardegna e il cantante è di Lamezia Terme. Forse proprio a questo si riferisce aquando, in una diretta Instagram spiega: “È unaun po’. Se son rose fioriranno, non lo so”. Ad ogni modo conferma che la loro storia, nata dopo l’addio della ballerina ad Aka7even, procede: “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere”.sta frequentandoLa loro frequentazione era stata confermata da un’intervista del cantante a CoomingSoon, lo ...

