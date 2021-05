Piscine e stabilimenti aperti, primo passo per uscire dall'incubo. Ma le regole sono ancora rigide (Di sabato 15 maggio 2021) Resta l'obbligo - spiega Today - d' indossare la mascherina se si va al bar o a fare una passeggiata, mentre la si può togliere mentre si fa il bagno e sotto l'ombrellone. Alcune strutture potrebbero ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021) Resta l'obbligo - spiega Today - d' indossare la mascherina se si va al bar o a fare una passeggiata, mentre la si può togliere mentre si fa il bagno e sotto l'ombrellone. Alcune strutture potrebbero ...

Advertising

Tg3web : Lunedì prossimo entrerà in vigore la nuova mappa delle restrizioni anti covid, con tutte le regioni in giallo trann… - TgrRai : Oggi nuove riaperture: tocca agli stabilimenti balneari e alle piscine. La soddisfazione degli sportivi a Bologna… - infoitinterno : Riaprono piscine e stabilimenti balneari: le regole da seguire e cosa si può fare in spiaggia - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Piscine e stabilimenti balneari verso la riapertura: le regole e cosa si può fare - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: Riaprono le piscine all'aperto, riaprono gli stabilimenti balneari, io qui vorrei riaprissero il riscaldamento #fffafrr… -