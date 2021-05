Parma-Sassuolo | De Zerbi alla vigilia | “Non ci regaleranno nulla Abbiamo un obiettivo chiaro”

(Di sabato 15 maggio 2021) "Con la Juventus è mancato il gol".Lo ha detto Roberto De, intervenuto in conferenza stampadella sfida contro il, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini". Diversi i temi trattati dal tecnico del, che ha tracciato un bilancio della stagione che sta per concludersi: dsconfitta maturata contro gli uomini di Andrea Pirlo, agli obiettivi della compagine neroverde."Nella prima mezz'ora potevamo concretizzare tutte le occasioni e probabilmente sarebbe venuta fuori una partita diversa. E dopo, oltre a qualche errore individuale di lettura in alcune situazioni, ci è mancata la pazienza. Soprattutto nel secondo tempo siamo stati troppo ansiosi di andare a presentarci per essere pericolosi, senza considerare l'eventualità di perdere il ...

... tante assenze per il tecnico Roberto D'Aversa ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il. Tante assenze per il tecnico gialloblù a cui si sono aggiunte ...... prima di spostare il suo focus sull'obiettivo Europa del suo: " Lo vogliamo, ma non dipende soltanto da noi visto che siamo sotto. Mancano due gare, a cominciare dalche è una ...La partita Roma - Lazio del 15 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A ...“Affrontiamo questa gara con 21 giocatori convocati tra cui 3 portieri e 5 calciatori della Primavera: le difficoltà sono evidenti però bisogna andare in campo con orgoglio. In passato le situazioni d ...