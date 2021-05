Palermo | borgo Molara | carabinieri interrompono battesimo con 50 persone

(Di sabato 15 maggio 2021) Idel Nucleo Radiomobile dihanno eseguito il controllo di un’attività di ristorazione in zona, sanzionando amministrativamente treper violazione delle misure di contenimento del Covid-19. Il ristorante, pur risultando chiuso, al momento del controllo ospitava circa 50intente a festeggiare un, in barba al vigente divieto imposto dalla il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Palermo: lancio sassi contro l'autobus, l'#Amat cambia il percorso di 3 linee a #BorgoNuovo - AnsaSicilia : Lancio sassi contro autobus, l'Amat per ora cambia percorso. Per tre linee nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo |… - NewSicilia : Soltanto nel quartiere di Borgo Nuovo, recentemente, sono state otto le vetture danneggiate #Newsicilia - GDS_it : #Palermo, sassi contro gli autobus a Borgo Nuovo: l'Amat cambia il percorso delle linee - Scuilibrato77 : Foto appena pubblicata @ Palermo Borgo Nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo borgo

Natale Torre - è un'esperienza parlare con lui - è real fornitore dell'Ortobotanico die ha ... La Casa del(su airbnb): è casetta al piano terra, perfettamente restaurata con una enorme ...Come dimostra questo percorso 'breve ma intenso', nei dintorni di. Si lascia il centro ... Una sosta veloce per respirarne le atmosfere Art Nouveau, e si prosegue fino al caratteristicodi ...I fratelli Maurizio e Giuseppe Sanfilippo ufficialmente erano venditori ambulanti. Ricchi e rispettati anche dai mafiosi ...Un breve itinerario circolare, che dalla meravigliosa Palermo porta alla scoperta di autentici gioielli d’arte, scorci pittoreschi e storie cruente, come quella del famigerato bandito Giuliano ...