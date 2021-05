Pagelle Juventus-Inter 3-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) Ledi3-2 con iai protagonisti e ildel match della trentasettesima giornata di. All’Allianz Stadium emozioni a mai finire. Nel primo tempo rigore di Ronaldo parato da Handanovic ma sulla ribattuta gol di CR7, sempre dal dischetto non sbaglia Lukaku per il pareggio. Cuadrado riporta avanti i bianconeri, l’autogol di Chiellini (gol assegnato col Var) per il 2-2, poi nuovo rigore bianconero trasformato da Cuadrado. Di seguito iai protagonisti. SportFace.