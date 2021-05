** Notiziario novità in libreria ** (2) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - "Quell'automobile traforata di colpi, quei giornali sparsi sul sedile posteriore, quel corpo coperto da un lenzuolo, quel rivolo di sangue che attraversa l'asfalto di via Fani. Immagini, impresse nella nostra memoria, che scandiscono un passaggio d'epoca". Quando e perché è finita la Prima Repubblica? Per rispondere a questa domanda Walter Veltroni ricostruisce - nel saggio 'Il Caso Moro e la Prima Repubblica' (Solferino), da pochi giorni sugli scaffali - un intero, travagliato, capitolo della nostra storia a partire dal rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro, che mette fine al disegno politico più ambizioso del secondo dopoguerra, un'alleanza tra la Dc di Zaccagnini e il Pci di Berlinguer, e apre una crisi che forse non si è mai chiusa. Attraverso gli anni del terrorismo e della strategia della tensione, degli attentati e dei Servizi segreti, delle sfide elettorali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - "Quell'automobile traforata di colpi, quei giornali sparsi sul sedile posteriore, quel corpo coperto da un lenzuolo, quel rivolo di sangue che attraversa l'asfalto di via Fani. Immagini, impresse nella nostra memoria, che scandiscono un passaggio d'epoca". Quando e perché è finita la Prima Repubblica? Per rispondere a questa domanda Walter Veltroni ricostruisce - nel saggio 'Il Caso Moro e la Prima Repubblica' (Solferino), da pochi giorni sugli scaffali - un intero, travagliato, capitolo della nostra storia a partire dal rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro, che mette fine al disegno politico più ambizioso del secondo dopoguerra, un'alleanza tra la Dc di Zaccagnini e il Pci di Berlinguer, e apre una crisi che forse non si è mai chiusa. Attraverso gli anni del terrorismo e della strategia della tensione, degli attentati e dei Servizi segreti, delle sfide elettorali e ...

Advertising

TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (9)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (8)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (7)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (6)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (5)... -

Ultime Notizie dalla rete : Notiziario novità Sabato Rai Sport, 15 Maggio 2021 - diretta Giro Italia, Tuffi, Nuoto, Rugby, Pugilato ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - ... Oltre alle dirette integrali l'altra novità è legata proprio al racconto della gara, che, per ...

BENVENUTA APAT L'ASSOCIAZIONE DI APICOLTORI TROVA CASA IN COLDIRETTI TREVISO Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta una novità davvero ... L'APAT ha un proprio Notiziario intitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...

** Notiziario novità in libreria ** (7) Il Sannio Quotidiano ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD:- ... Oltre alle dirette integrali l'altraè legata proprio al racconto della gara, che, per ...Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta unadavvero ... L'APAT ha un propriointitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...