"Non me lo dovevi fare", "Insostenibile". Conte-Draghi, il retroscena sulla "telefonata di fuoco" dietro ai servizi segreti (Di sabato 15 maggio 2021) Mario Draghi lo aveva promesso, e così è stato: il cambio di passo si è ufficializzato. Dopo la sostituzione di Domenico Arcuri e del vertice del Comitato tecnico scientifico, ecco che il premier ha messo mano ai servizi segreti. Archiviato al Dis Gennaro Vecchione, spazio a Elisabetta Belloni. È lei il nuovo capo degli 007. Una decisione non esente da malumori, quella dell'ex numero uno della Bce. Fonti del Movimento 5 Stelle - svela il Giornale - raccontano di un Giuseppe Conte "furioso" per aver subito la sostituzione del "suo" uomo. E la telefonata che avrebbe ricevuto dal presidente del Consiglio non mostra toni diversi. "Questa proprio non me la dovevi fare. È davvero un colpo basso", avrebbe tuonato l'ex premier mentre Draghi garbato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Mariolo aveva promesso, e così è stato: il cambio di passo si è ufficializzato. Dopo la sostituzione di Domenico Arcuri e del vertice del Comitato tecnico scientifico, ecco che il premier ha messo mano ai. Archiviato al Dis Gennaro Vecchione, spazio a Elisabetta Belloni. È lei il nuovo capo degli 007. Una decisione non esente da malumori, quella dell'ex numero uno della Bce. Fonti del Movimento 5 Stelle - svela il Giornale - raccontano di un Giuseppe"furioso" per aver subito la sostituzione del "suo" uomo. E lache avrebbe ricevuto dal presidente del Consiglio non mostra toni diversi. "Questa proprio non me la. È davvero un colpo basso", avrebbe tuonato l'ex premier mentregarbato ...

