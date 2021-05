L’ultima “priorità” del Pd di Letta (Di sabato 15 maggio 2021) Da quando Letta ha assunto il ruolo di segretario del Pd, le priorità dell’ex premier si sono concentrate su temi quanto mai lontani dal comune sentire degli italiani. Prima lo ius soli, poi la proposta di voto ai sedicenni, ora la necessità di riformare la legge elettorale. Tutto ciò mentre milioni di italiani sono alla ricerca di risposte alla crisi economica e sociale che attanaglia il paese. Come se non bastasse, il segretario del Pd sembra ossessionato dalla competizione con Matteo Salvini (la fotografia pubblicata con il fondatore di Open Arms è emblematica) e l’enfasi posta su una legge divisiva come il Ddl Zan in un governo di larghe intese, ne è prova. Eppure la richiesta di una nuova legge elettorale proporzionale, oltre che fuori luogo, nasconde un secondo fine neanche troppo celato. Visto il fallimento del tentativo di un’alleanza organica ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 maggio 2021) Da quandoha assunto il ruolo di segretario del Pd, ledell’ex premier si sono concentrate su temi quanto mai lontani dal comune sentire degli italiani. Prima lo ius soli, poi la proposta di voto ai sedicenni, ora la necessità di riformare la legge elettorale. Tutto ciò mentre milioni di italiani sono alla ricerca di risposte alla crisi economica e sociale che attanaglia il paese. Come se non bastasse, il segretario del Pd sembra ossessionato dalla competizione con Matteo Salvini (la fotografia pubblicata con il fondatore di Open Arms è emblematica) e l’enfasi posta su una legge divisiva come il Ddl Zan in un governo di larghe intese, ne è prova. Eppure la richiesta di una nuova legge elettorale proporzionale, oltre che fuori luogo, nasconde un secondo fine neanche troppo celato. Visto il fallimento del tentativo di un’alleanza organica ...

