LIVE Juventus-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Chiesa vicino alla rete del vantaggio! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? La Juventus prova a pressare la difesa Interista, ma l’Inter opta per un ritmo molto più calmo di gioco. 13? Giallo per Kulusevski per un pestone su Hakimi. 11? Chiesa da ottima posizione manda altissimo con il piatto. 9? Chiesa per Kulusevski che di piatto trova il corpo di Skriniar. 7? Punizione di Cuadrado che si spegne sulle mani di Handanovic. 5? Cross di Cuadrado per Chiesa che non controlla un pallone difficile. 3? Kulusevski prova il cross, ma la palla esce fuori la linea di fondo prima del tocco. 1? Inizia la partita! 17.57 Ecco l’ingresso in campo delle due squadre, tra poco si parte. 17.54 Cristiano Ronaldo ha esordito nella prima squadra dello Sporting Lisbona il 14/08/2002 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Laprova a pressare la difesaista, ma l’opta per un ritmo molto più calmo di gioco. 13? Giallo per Kulusevski per un pestone su Hakimi. 11?da ottima posizione manda altissimo con il piatto. 9?per Kulusevski che di piatto trova il corpo di Skriniar. 7? Punizione di Cuadrado che si spegne sulle mani di Handanovic. 5? Cross di Cuadrado perche non controlla un pallone difficile. 3? Kulusevski prova il cross, ma la pesce fuori la linea di fondo prima del tocco. 1? Inizia la partita! 17.57 Ecco l’ingresso in campo delle due squadre, tra poco si parte. 17.54 Cristiano Ronaldo ha esordito nella prima squadra dello Sporting Lisbona il 14/08/2002 ...

Advertising

JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - JuventusTV : Coach @ritaguari presenta #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 1-0 - Ronaldo porta in vantaggio la Signora - passione_inter : | 23' - Juventus in vantaggio. Handanovic para rigore a CR7, ma la ribattuta finisce in rete #JuventusInter 1-0 #SerieA LIVE -