L’essenza delle cose non prevede curve

(Di sabato 15 maggio 2021) Si fa chiamare Nos. Nessun altro nome è concesso. Trasforma tutto ciò che risponde alle leggi del Pigreco in un intreccio di linee rette. “Voglio tagli netti. Stilizzazione. E solo il nastro adesivo può raggiungere una tale perfezione”. Ha iniziato manipolando le pubblicità sui muri e sulle pensilinefermate del tram. Furtivo, notturno, in qualche modo fuorilegge. Poi gliele hanno chieste, le immagini del marketing, a tutti i livelli, e lui le ha trasformate in opere d’arte. Ritratti di icona pop, di campioni di Formula Uno, cover di dischi, un vestito extralarge per l’Enrico Toti, il sommergibile a secco più famoso del mondo, e quello recente e succinto per la BMC della campionessa mondiale di bike/cross. Sono solo alcuni esempi della sua psichedelica produzione, nella quale ci si può tuffare cliccando sui suoi social. Ce la ...