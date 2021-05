Lazio | i convocati di Simone Inzaghi per la Roma

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono 23 idiper la sfida di questa sera contro lanel derby capitolino. Il tecnico dellaritrova Pereira e Lucas Leiva, mentre è ancora out Musacchio in difesa. questa la lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

VoceGiallorossa : ??@OfficialASRoma-@OfficialSSLazio, i convocati di Inzaghi #ASRoma #RomaLazio #DerbyDellaCapitale - laziopress : Roma-Lazio, i convocati di mister Inzaghi - LALAZIOMIA : Roma-Lazio, i convocati di mister Inzaghi - sportli26181512 : Lazio, i convocati di Inzaghi per la Roma: Il tecnico biancoceleste ha diramato l'elenco dei calciatori pronti per… - dstringersiunpo : I convocati contro la lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio convocati

ROMA - Il tecnico della, Simone Inzaghi, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro la Roma (ore 20:45) allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli indisponibili c'è Mateo Musacchio. Hoedt non più ...Roma per la: la lista dei giocatori a disposizione di mister Fonseca per il derby della Capitale A poche ore dal derby della Capitale, big match valido per la 37esima giornata, mister ...Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il derby contro la Roma di stasera. Portieri: Alia, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, ...Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il derby contro la Roma di stasera. Portieri: Alia, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, ...