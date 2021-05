Juventus, Cuadrado: «Inter grande squadra. Ma contava vincere» (Di sabato 15 maggio 2021) Juan Cuadrado ha parlato dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus contro l’Inter: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Juan Cuadrado ha parlato dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus sull’Inter. Le sue dichiarazioni. GOL – «Il rigore? In Nazionale ne ho tirati un paio. Per fortuna abbiamo fatto risultato che è la cosa più importante». CARATTERE – «Partita difficile contro una grandissima squadra. In inferiorità dovevamo sacrificarci da squadra e da squadra abbiamo fatto risultato». FIORENTINA NAPOLI – «Non ne abbiamo parlato oggi. È una casualità che sia come 3 anni fa. Dovevamo fare il nostro, vincere, e poi speriamo negli altri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Juanha parlato dopo la vittoria ottenuta dallacontro l’: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Juanha parlato dopo la vittoria ottenuta dallasull’. Le sue dichiarazioni. GOL – «Il rigore? In Nazionale ne ho tirati un paio. Per fortuna abbiamo fatto risultato che è la cosa più importante». CARATTERE – «Partita difficile contro una grandissima. In inferiorità dovevamo sacrificarci dae daabbiamo fatto risultato». FIORENTINA NAPOLI – «Non ne abbiamo parlato oggi. È una casualità che sia come 3 anni fa. Dovevamo fare il nostro,, e poi speriamo negli altri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

