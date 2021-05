Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - GioPanariello : Sono un po’ indeciso sull’acconciatura per questo fine settimana. Voi cosa mi consigliate: A) Nino D’angelo anni ‘… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - infoitcultura : Ilary Blasi dopo L'Isola dei Famosi si rilassa così: i video - infoitcultura : Isola dei Famosi, la durissima legge di Ilary Blasi: a chi vieta di entrare in studio, una fine umiliante -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

A Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non è piaciuta l'ultima puntata dell'Famosi 2021 . Giulia Salemi ha in gioco la mamma Fariba, Cecilia Rodriguez il fidanzato Ignazio Moser e dopo l'appuntamento serale dell 'Famosi 2021 le due si sono fatte sentire ...andata in onda ieri sera l'ennesima puntata dell'Famosi , ovvero il reality condotto da Ilary Blasi iniziato da diverse settimane ormai. Sembra che anche nella puntata andata in onda ieri non siano mancati i colpi di scena e soprattutto i ...Isola dei famosi 2021, un ex dice basta: decisione clamorosa in vista della prossima puntata del serale. Ma sarà veramente così?I due naufraghi hanno dovuto poi affrontarsi in una gara di resistenza in acqua per diventare Super Leader dell’Isola. L’influencer ha infatti commentato la puntata dell’Isola, pubblicando alcuni twee ...