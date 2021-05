«Il “Brotzu” non paga gli infermieri!». (Di sabato 15 maggio 2021) La scrivente organizzazione sindacale Nursing Up con la presente iniziativa porta alla luce una realtà sommersa che vede la violazione del principio cardine di qualsiasi rapporto di lavoro basato su tre fasi: 1) il datore di lavoro richiede delle prestazioni da parte del lavoratore; 2) il lavoratore esegue le prestazioni richieste; 3) il datore di lavoro paga il lavoratore per le prestazioni eseguite. Queste regole basilari nella Azienda sanitaria pubblica ARNAS Brotzu sono state violate e continuano ad esserlo a danno particolare degli infermieri che hanno eseguito con sacrificio e professionalità complessivamente migliaia di ore di lavoro oltre le 36 settimanali previste dal contratto per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Gli orari di lavoro degli infermieri operanti in diversi reparti di degenza del ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) La scrivente organizzazione sindacale Nursing Up con la presente iniziativa porta alla luce una realtà sommersa che vede la violazione del principio cardine di qualsiasi rapporto di lavoro basato su tre fasi: 1) il datore di lavoro richiede delle prestazioni da parte del lavoratore; 2) il lavoratore esegue le prestazioni richieste; 3) il datore di lavoroil lavoratore per le prestazioni eseguite. Queste regole basilari nella Azienda sanitaria pubblica ARNASsono state violate e continuano ad esserlo a danno particolare degli infermieri che hanno eseguito con sacrificio e professionalità complessivamente migliaia di ore di lavoro oltre le 36 settimanali previste dal contratto per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. Gli orari di lavoro degli infermieri operanti in diversi reparti di degenza del ...

«Il “Brotzu” non paga gli infermieri!». AssoCareNews.it Cagliari: 50enne investita da un motociclista sulle strisce pedonali CAGLIARI. Travolta sulle strisce pedonali da un motociclista che poi si dà alla fuga senza fermarsi e soccorrere la donna investita, una 50enne di Selargius che poi è stata soccorsa dal 118 e portata ...

Nursing Up: “Il Brotzu non ha pagato agli infermieri le ore in eccedenza” Nursing Up: «Il Brotzu deve ancora pagare le ore in eccedenza di lavoro richieste agli infermieri in questi mesi di pandemia».

