Ibrahimovic out per le prossime due giornate, ma ci sarà per gli Europei (Di sabato 15 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione del Milan per le due gare che restano da giocare in campionato, ma ci sarà agli Europei: lo riporta Sky Sport, che racconta di una visita a cui si è sottoposto al giocatore, da cui non sono emersi danni gravi al ginocchio ma solo qualche problema risolvibile alla cartilagine. I tempi di recupero stimati sono in tre settimane. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Zlatannona disposizione del Milan per le due gare che restano da giocare in campionato, ma ciagli: lo riporta Sky Sport, che racconta di una visita a cui si è sottoposto al giocatore, da cui non sono emersi danni gravi al ginocchio ma solo qualche problema risolvibile alla cartilagine. I tempi di recupero stimati sono in tre settimane. L'articolo ilNapolista.

