I numeri in chiaro | Sebastiani Cnr | «I vaccini? Potevamo fare meglio puntando sulle fasce più colpite»

(Di sabato 15 maggio 2021) Il 15 maggio i decessi da Coronavirus rilevati in Italia sono stati 136. Il dato è in leggero calo rispetto alla giornata precedente, dove il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute indicava 182 vittime. Per quanto riguarda i positivi la cifra si attesta a 6.659 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 294.686 tamponi effettuati. Anche in questa voce il dato è in calo: ieri i nuovi casi erano stati 7.567 su 298.186 test. I ricoveri da Covid nelle strutture ordinarie, in particolare, sono oggi 12.496 (ieri 13.050). L’andamento della pandemia «I dati del sabato e della domenica vanno sempre presi con cautela», spiega a Open il matematico del Cnr Giovanni. «A livello nazionale le cose vanno bene rispetto all’incidenza positivi, agli ingressi terapia e ai decessi: queste tre curve sono in calo. Il punto, tuttavia, è ...