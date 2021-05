Francesca Fioretti a Verissimo | la rinascita dopo la morte di Astori

Leggi su zon

(Di sabato 15 maggio 2021), ospite a, racconta il dolore per la scomparsa di Davide. E’ tutto raccontato in “Io sono più amore” “Ho scritto questo libro (“Io sono più amore“, ndr) per me, per Davide e per mia figlia“, racconta. L’ex compagna diconfessa a Silvia Toffanin: “L’ho scritto per non dimenticare mai nulla e per vivere ancora“. Il 4 marzo 2018 si consumava una immane tragedia: il capitano della Fiorentina si spegneva nel sonno per via di una malattia cardiaca non diagnosticata. Da allora pernulla è stato più lo stesso: “E’ un percorso lungo. Ci vogliono pazienza, coraggio e tanto amore. La vita di prima non c’è più, ma nella tua nuova vita in cui ti sei ...