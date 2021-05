Diritti tv | assegnato a Sky il pacchetto 2 | tre partite in coesclusiva

Advertising

capuanogio : Assegnato a #Sky l’ultimo pacchetto dei diritti tv della #SerieA nel triennio 2021-2024. Astenute #Lazio e #Napoli,… - Agenzia_Ansa : La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a D… - FabioTraversa : RT @Agenzia_Ansa: La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn #A… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si agg… - robertopontillo : RT @salvao12: Situazione attuale con la lega che ha chiuso la pratica relativa all'assegnazione dei diritti locali della #serieA https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti assegnato

Fumata bianca suitv . L'assemblea di Lega di serie A si è protratta fino a tarda serata per assegnare il pacchetto 2 (tre gare in coesclusiva) a Sky, che verserà 87,5 milioni di euro (offerta scadeva a ...Il pacchetto 2alla pay tv, che potrà trasmettere tre partite a giornata: ecco qualitv della Serie A, Sky si aggiudica il pacchetto 2 e potrà trasmettere in diretta tre partite di ogni giornata. ...Presenterò un esposto in Procura e al Tribunale per i diritti del Malato ... Il mio posto adatto alle mie esigenze mi era stato finalmente assegnato con lo spostamento del nuovo mercato, dopo il ...Fumata bianca sui diritti tv. L'assemblea di Lega di serie A si è protratta fino a tarda serata per assegnare il pacchetto 2 (tre gare in coesclusiva) a Sky, che verserà ...